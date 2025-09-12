Zé Felipe e Ana Castela juntos? Veja os indícios que alimentam os rumores

Os fãs de sertanejo ficaram empolgados com os rumores de um relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe. Confira os supostos indícios que fizeram surgir a teoria:

No final de julho, os dois estavam nos parques da Disney, em Orlando. Na ocasião, Leo Dias publicou uma matéria anunciando o romance, mas a assessoria de Zé Felipe disse que eles são apenas amigos. Segundo a equipe do cantor, ele foi aos EUA gravar um projeto em espanhol e decidiu encontrar a amiga nos parques.

A mãe de Ana Castela negou o romance veementemente. "Mentira mentira mentira parem com essas mentiras", comentou Michele Castela na publicação de Leo Dias. E continuou: "É de cair o queixo mesmo as mentiras que você posta aqui por engajamento". Leo Dias apagou a publicação, mas postou o seguinte nos stories: "Ana, pena que a gente não pode te contar quem nos contou".