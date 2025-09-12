De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Yasmin Brunet, 37, chamou a atenção dos fãs ao posar de biquíni nas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo ousou ao utilizar um biquíni amarelo hoje em seu perfil no Instagram. "Nas sextas usamos amarelo", destacou na legenda.

Com a publicação, a ex-BBB foi enaltecida pelos seguidores. "Abalando todas as estruturas", exaltou a influenciadora Camila Oliveira. "Não existe mais perfeita", indicou uma fã.