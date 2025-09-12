SplashUOL
Virginia renova bronzeado e exibe corpo musculoso pós-treino: 'Gostosa'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Virginia Fonseca, 26, renovou o bronzeado e exibiu seu corpo musculoso nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora postou um vídeo tomando sol após treinar. Ela fez a publicação hoje em seus stories do Instagram.

Na postagem, a dona da Wepink revelou que ficaria 20 minutos no sol. Virginia ainda colocou a música "Maliciosa", de Ludmilla, exaltando o trecho "Toda maliciosa, gostosa, praiana, selvagem, malandra".

