The Town

Vai chover no The Town? Veja probabilidade e previsão do tempo até domingo

Colaboração para Splash, em São Paulo
The Town: segundo final de semana começa nesta sexta
The Town: segundo final de semana começa nesta sexta

O segundo fim de semana do The Town 2025 começa hoje e vai até domingo, dia de encerramento do festival. E para quem vai marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), é bom separar uma capa de chuva, especialmente nos dois primeiros dias.

O que aconteceu

A previsão para sexta-feira em São Paulo é de sol e muitas nuvens durante o dia, mas noite nublada e probabilidade de chuvisco. No sábado, a condição se repete na manhã e tarde, mas a noite volta a ficar com muitas nuvens.

A probabilidade de chuva, segundo o Climatempo, é de 46% na sexta e 54% no sábado. Já para o domingo, pode deixar a capa de chuva em casa. De acordo com a previsão do Climatempo, a chance de chover é de 0%.

Nesta sexta, a previsão de temperatura mínima é de 13ºC e a máxima de 24ºC. No sábado, a mínima é de 13ºC e a máxima de 22ºC. Já no domingo, a mínima é de 13ºC e a máxima de 25ºC.

Os Backstreet Boys são a grande atração desta sexta-feira. No sábado, quem fecha o dia é Mariah Carey, enquanto Katy Perry será a responsável pelo último grande show do festival.

Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town
Backstreet Boys faz o show principal da sexta (12), no The Town Imagem: Divulgação

Dia 12 de setembro (sexta-feira)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Jota Quest
18h10 - CeeLo Green
20h30 - Jason Derulo
23h15 - Backstreet Boys

Palco The One
14h40 - Di Ferrero
17h00 - Duda Beat
19h20 - Pedro Sampaio
21h55 - Luísa Sonza

The Tower
01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Duquesa
20h35 - Kayblack

Palco Factory
13h00 - Kaê Guajajara
14h45 - Brô MCs
17h05 - Alee
19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
19h30 - Leo Gandelman
22h05 - Snarky Puppy

Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio 2024
Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio 2024 Imagem: Ricardo Moraes/Reuters

Dia 13 de setembro (sábado)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Natasha Bedingfield
18h10 - Ivete Sangalo
20h30 - Jessie J
23h45 - Mariah Carey

Palco The One
14h40 - Os Garotin convida Melly
17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20 - Gloria Groove
21h55 - Lionel Richie

The Tower
01h20 - Liu

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Péricles convida Dexter
20h35 - Criolo

Palco Factory
13h00 - Stefanie
14h45 - Chefin
17h05 - MC Livinho
19h25 - Junior

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30 - Vanessa Moreno
22h05 - Jacob Collier

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 Imagem: Wagner Meier/Getty Images
Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry

Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla

The Tower
01h05 - ANNA

Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo

Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier

