Vai chover no The Town? Veja probabilidade e previsão do tempo até domingo

O segundo fim de semana do The Town 2025 começa hoje e vai até domingo, dia de encerramento do festival. E para quem vai marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), é bom separar uma capa de chuva, especialmente nos dois primeiros dias.
O que aconteceu
A previsão para sexta-feira em São Paulo é de sol e muitas nuvens durante o dia, mas noite nublada e probabilidade de chuvisco. No sábado, a condição se repete na manhã e tarde, mas a noite volta a ficar com muitas nuvens.
A probabilidade de chuva, segundo o Climatempo, é de 46% na sexta e 54% no sábado. Já para o domingo, pode deixar a capa de chuva em casa. De acordo com a previsão do Climatempo, a chance de chover é de 0%.
Nesta sexta, a previsão de temperatura mínima é de 13ºC e a máxima de 24ºC. No sábado, a mínima é de 13ºC e a máxima de 22ºC. Já no domingo, a mínima é de 13ºC e a máxima de 25ºC.
Os Backstreet Boys são a grande atração desta sexta-feira. No sábado, quem fecha o dia é Mariah Carey, enquanto Katy Perry será a responsável pelo último grande show do festival.
Dia 12 de setembro (sexta-feira)
Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Jota Quest
18h10 - CeeLo Green
20h30 - Jason Derulo
23h15 - Backstreet Boys
Palco The One
14h40 - Di Ferrero
17h00 - Duda Beat
19h20 - Pedro Sampaio
21h55 - Luísa Sonza
The Tower
01h05 - Dubdogz
Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Duquesa
20h35 - Kayblack
Palco Factory
13h00 - Kaê Guajajara
14h45 - Brô MCs
17h05 - Alee
19h25 - TZ da Coronel
São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
19h30 - Leo Gandelman
22h05 - Snarky Puppy
Dia 13 de setembro (sábado)
Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Natasha Bedingfield
18h10 - Ivete Sangalo
20h30 - Jessie J
23h45 - Mariah Carey
Palco The One
14h40 - Os Garotin convida Melly
17h00 - Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20 - Gloria Groove
21h55 - Lionel Richie
The Tower
01h20 - Liu
Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Péricles convida Dexter
20h35 - Criolo
Palco Factory
13h00 - Stefanie
14h45 - Chefin
17h05 - MC Livinho
19h25 - Junior
São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30 - Vanessa Moreno
22h05 - Jacob Collier
Dia 14 de setembro (domingo)
Palco Skyline
15h40 - The Flight
15h50 - Iza
18h10 - J Balvin
20h30 - Camila Cabello
23h15 - Katy Perry
Palco The One
14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 - Dennis DJ convida Tília
21h55 - Ludmilla
The Tower
01h05 - ANNA
Palco Quebrada
15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 - Belo
Palco Factory
13h00 - Felipe Cordeiro
14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 - Rachel Reis
19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
14h00 - SP Square Big Band
17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 - João Bosco Quarteto
22h05 - Jacob Collier
