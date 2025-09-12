Fone de ouvido, jaqueta e mais: os brindes distribuídos no The Town

Coca-Cola distribui lip balm em parceria com a Cimed no The Town Imagem: Will Dias/Brazil News

Superbet: na Super Roleta Humana gigante, os participantes poderão competir em um jogo de memória em busca de prêmios exclusivos como chapéus bucket, caixinhas de som JBL e pochetes personalizadas. O jogo consiste em três fases: mata-mata, cara ou coroa e a grande final. Além de agilidade, o participante também deverá contar com a sorte para conquistar o prêmio final.

Itaú: o banco tem um estande de dois andares e oferece dois jogos. Um deles, será um retro game, em duplas, em que os jogadores devem controlar uma nave desviando de gastos inesperados. O outro será um jogo da memória por QR Code, ativado enquanto o público espera na fila, para reforçar o uso dos cofrinhos digitais do banco. O brinde do espaço será uma capinha de silicone para óculos. O segundo andar do estande, exclusivo para clientes Itaú, tem drinks e experiências personalizadas em parceria com Red Bull, Diageo e iFood.

Vale: o visitante que postar uma foto na experiência de imersão dentro do estande da Vale ganhará um enfeite de bolsa com cara de onça-pintada, suçuarana ou macaco zogue-zogue - todos animais que habitam o BioParque Vale Amazônia, área mantida pela empresa no Sudeste do Pará. Quem postar uma foto do estande com a hashtag #valenaamazonia também vai ganhar bottons com referência à Amazônia.

Vale distribui chaveiros de bichinho no The Town Imagem: Divulgação

Club Social: os visitantes do estande poderão experimentar os cinco sabores de Club Social Snack em ativações interativas que distribuem brindes exclusivos como lente de câmera fish eye, chaveiros, cordinhas de óculos e ventosas para celular.