Eduardo Costa x Fernanda Lima: STJ rejeita recurso do cantor; veja derrotas

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou recurso da defesa de Eduardo Costa que pedia a transferência da prestação de serviços comunitários do Rio de Janeiro para Minas Gerais. O sertanejo foi condenado por difamação contra Fernanda Lima.

O que aconteceu

Decisão foi baseada no princípio da supressão de instância, ou seja: a tese principal ainda não foi analisada pela Justiça do Rio de Janeiro. Os advogados do cantor argumentam que a exigência de deslocamento semanal configura "constrangimento ilegal e desproporcional".