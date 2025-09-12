Show de Jason DeRulo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

O The Town terá seu segundo final de semana de shows começando nesta sexta-feira, com apresentação de Jason DeRulo, cantor americano que volta ao Brasil após participação no Rock In Rio 2022. Ele fará seu espetáculo no Palco Skyline, às 20h30. A apresentação com transmissão na TV e no streaming.

DeRulo promete apresentar os maiores sucessos de sua carreira, além de novidades, abrindo o palco para o último show do dia. Backstreet Boys. Jota Quest, CeeLo Green, Pedro Sampaio, Di Ferrero e Luisa Sonza são outros nomes que se apresentam no The Town nesta sexta.

Onde assistir

Os espetáculos do dia no Palco Skyline serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.