The Town

Show de Jason DeRulo no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Colaboração para Splash, em São Paulo
Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no The Town desta sexta
Jason Derulo se apresenta antes dos Backstreet Boys no The Town desta sexta Imagem: Lisa Lake/Getty Images for Welcome America, Inc.

O The Town terá seu segundo final de semana de shows começando nesta sexta-feira, com apresentação de Jason DeRulo, cantor americano que volta ao Brasil após participação no Rock In Rio 2022. Ele fará seu espetáculo no Palco Skyline, às 20h30. A apresentação com transmissão na TV e no streaming.

DeRulo promete apresentar os maiores sucessos de sua carreira, além de novidades, abrindo o palco para o último show do dia. Backstreet Boys. Jota Quest, CeeLo Green, Pedro Sampaio, Di Ferrero e Luisa Sonza são outros nomes que se apresentam no The Town nesta sexta.

Onde assistir

Os espetáculos do dia no Palco Skyline serão transmitidos pelos canais por assinatura Multishow e Bis. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites - aos sábados, após o "Altas Horas" e, nos outros dias, após o "Estrela da Casa".

O The Town ainda acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de sexta:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Jota Quest
  • 18h10 - CeeLo Green
  • 20h30 - Jason Derulo
  • 23h15 - Backstreet Boys

Palco The One

  • 14h40 - Di Ferrero
  • 17h00 - Duda Beat
  • 19h20 - Pedro Sampaio
  • 21h55 - Luísa Sonza

The Tower

  • 01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Duquesa
  • 20h35 - Kayblack

Palco Factory

  • 13h00 - Kaê Guajajara
  • 14h45 - Brô MCs
  • 17h05 - Alee
  • 19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • 19h30 - Leo Gandelman
  • 22h05 - Snarky Puppy

