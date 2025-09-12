Samara Felippo rebate críticas sobre fotos sensuais: 'Esgoto da machosfera'

Samara Felippo, 46, revelou que não liga para os comentários negativos que recebe quando publica fotos sensuais ou de biquíni.

O que aconteceu

A atriz ironizou recentemente, no Instagram, as críticas que tem recebido quando compartilha algumas fotos. "Muita política, polêmica, criança, desgraça... Posso nem mais postar minhas fotos bonitas de biquíni", escreveu na legenda de uma foto com biquíni de oncinha.

Segundo ela, o ódio parte de mulheres e homens, mas já sabe como lidar. "Quando eu posto foto mais sensual, o esgoto da machosfera [aparece]. As coisas mais absurdas [que recebo]. Mas eu já entendi como lidar com esses haters, seja de homens ou de mulheres reproduzindo o machismo — porque existem muitas na minha rede social", disse em entrevista à Quem.