The Town

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Colaboração para Splash, em São Paulo
Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat
Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat Imagem: Reprodução/Globoplay

O ator Renato Goés, o Ivan de "Vale Tudo" (Globo), apareceu hoje de surpresa no show de Duda Beat no palco The One, durante o terceiro dia de The Town.

O que aconteceu

Antes de cantar a música "Todo Carinho", Duda exibiu uma imagem de Renato Goés no telão falando ao telefone. Na sequência, iniciou a canção.

Durante a música, o ator surgiu de surpresa no palco, encenando uma parte da música. Ao fim da canção, os dois se abraçaram.

Duda agradeceu o amigo e se declarou. "Te amo! Renato é meu amigo de infância, ninguém sabe."

Em julho, Renato publicou um presente que recebeu da cantora e também citou que os dois estudaram no mesmo colégio. "Amizade de escola."

Nas redes sociais, quem assistia ao show comentou e se surpreendeu com a presença do ator de "Vale Tudo":

