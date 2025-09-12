Celebs Quitéria Chagas relata morte do marido: ‘Parou de respirar na minha frente’

Quitéria Chagas relembra últimos momentos de vida do marido Imagem: UOL/Filipe Pavão Carregando player de áudio Ler resumo da notícia A atriz Quitéria Chagas relembrou os últimos dias ao lado do marido, o italiano Francesco Locati, que morreu em 2023 vítima de um câncer raro.

O que aconteceu

Ela descreve o momento como um "filme de terror". "Uma coisa que eu nunca imaginei viver e ver, porque ele parou de respirar na minha frente. Eu sozinha. Ele estava sem respirador, sem nada. Mesmo eu tendo pedido para o hospital, mas eles não colocaram [respirador]", disse a musa, em entrevista ao "Pod Isso Karen?".

Drama começou em fevereiro de 2023, durante o Carnaval, quando Quitéria estava no Brasil para desfilar no Rio de Janeiro. Francesco a contatou da Itália, onde moravam, pedindo que ela retornasse após um exame revelar seu estado grave e a necessidade de internação.