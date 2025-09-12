Quitéria Chagas relata morte do marido: ‘Parou de respirar na minha frente’

A atriz Quitéria Chagas relembrou os últimos dias ao lado do marido, o italiano Francesco Locati, que morreu em 2023 vítima de um câncer raro.
O que aconteceu
Ela descreve o momento como um "filme de terror". "Uma coisa que eu nunca imaginei viver e ver, porque ele parou de respirar na minha frente. Eu sozinha. Ele estava sem respirador, sem nada. Mesmo eu tendo pedido para o hospital, mas eles não colocaram [respirador]", disse a musa, em entrevista ao "Pod Isso Karen?".
Drama começou em fevereiro de 2023, durante o Carnaval, quando Quitéria estava no Brasil para desfilar no Rio de Janeiro. Francesco a contatou da Itália, onde moravam, pedindo que ela retornasse após um exame revelar seu estado grave e a necessidade de internação.
Ele falou: amor, se eu tiver algo degenerativo e ficar inválido, eu quero a eutanásia. Eu não quero morrer agonizando.' Infelizmente, lá era impossível isso. Ele teve que morrer da maneira que não queria e eu tentei dar o suporte máximo possível.
Francesco pediu à esposa para refazer sua vida após sua morte. "Vai viver a sua vida, desapega de mim e vai viver. Foram as coisas mais lindas que eu ouvi. Ele disse: eu te amo. E eu estou seguindo. Isso me fez reerguer também. Me fortaleceu muito.
