Quem é Barão em 'Êta Mundo Melhor!'? Conheça a nova vítima de Sandra

O retorno de Sandra traz novas figuras para "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Barão, vivido pelo veterano Jaime Leibovitch, é um exemplo. Conheça detalhes do personagem.
O que vai acontecer
Barão (Jaime Leibovitch) entra em "Êta Mundo Melhor!" nesta sexta-feira. O novo personagem surge quando Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com ele, um europeu de família nobre, muito rico e já bem idoso.
Trata-se da nova vítima de Sandra. A vilã interpretada por Flávia Alessandra fugiu durante um bom tempo após ser presa, mas agora retorna mostrando que está disposta a continuar com seus planos escusos.
Sandra relatará que se casou com o Barão para ficar com a herança dele. Para isso, a oportunista deve agir para que algo de ruim aconteça ao ricaço. Em seguida, ela conhece Inês (Joana Solnado), sua nova comparsa, e parte para o Brasil com sede de vingança.
Ainda nesta sexta, Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso.
Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante.
Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
