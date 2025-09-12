SplashUOL
Assine UOL
The Town

Programação The Town 2025 hoje: shows, horários e onde assistir nesta sexta

Colaboração para Splash, em São Paulo
Backstreet Boys são headliners da sexta (12), no The Town 2025
Backstreet Boys são headliners da sexta (12), no The Town 2025 Imagem: Divugação

O The Town 2025 volta nesta sexta-feira com o início do segundo fim de semana do festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e também contará com transmissão na TV e no streaming.

Onde assistir ao The Town

O destaque da programação de hoje fica por conta dos shows de Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, incluindo um sinal extra em 4k, enquanto os não-assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e ainda mostra um especial com o que de melhor rolou no dia após o "Estrela da Casa".

O The Town ainda acontece nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:

Confira a programação completa e com horários:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Jota Quest
  • 18h10 - CeeLo Green
  • 20h30 - Jason Derulo
  • 23h15 - Backstreet Boys
Continua após a publicidade

Palco The One

  • 14h40 - Di Ferrero
  • 17h00 - Duda Beat
  • 19h20 - Pedro Sampaio
  • 21h55 - Luísa Sonza

The Tower

  • 01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Duquesa
  • 20h35 - Kayblack
Continua após a publicidade

Palco Factory

  • 13h00 - Kaê Guajajara
  • 14h45 - Brô MCs
  • 17h05 - Alee
  • 19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • 19h30 - Leo Gandelman
  • 22h05 - Snarky Puppy

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.