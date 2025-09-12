Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Ela contracenará diretamente com Heloisa Périssé. A nova fase da novela marca um momento especial na carreira de Polliana, segundo a própria atriz.

Estou feliz por voltar ao horário das seis. É um público que sempre me recebeu com muito carinho Polliana Aleixo, ao jornal O Globo

Outra novidade do elenco é Henri Pagnoncelli, que dará vida a Paixão, padrinho rico e doente de Ernesto (Eriberto Leão). O personagem aparece já neste sábado (13), durante a festa de aniversário de Lúcio (Tony Tornado).

Paixão pedirá ajuda ao amigo para encontrar o afilhado. E, no dia 29 de setembro, revelará que pretende torná-lo herdeiro de sua fortuna, desde que cumpra algumas condições.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.