Odete terá o mesmo destino do filho em ‘Vale Tudo’? Acidente revira trama

Durante a celebração, o empresário sofre um atentado e fica ferido. Levado ao hospital, Marco Aurélio acusa Odete de ser a mandante do crime e promete se vingar da executiva. Ele elabora um plano para acabar com a rival. Enquanto isso, Mário Sérgio (ator a confirmar) grava conversas comprometedoras entre Odete e Freitas, que pensa em fazer uma delação premiada.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leila encontra uma arma na mala do marido e ele revela a ela que quer atentar contra Odete. Isso está previsto para acontecer no capítulo de sexta-feira (19).

Odete sofre tentativa de assassinato enquanto dirige. O atentado deve ser reconhecido como um contra-ataque de Marco Aurélio e pode significar um novo rumo na trama da vilã, que na primeira versão não enfrentou acidente e morreu no final, assassinada por Leila.

Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete, também foi vítima de atentado em um carro. O rapaz estava em um veículo dirigido por Odete e que foi sabotado. O carro capotou e ele sofreu graves sequelas neurológicas. Caso a autora do remake queira dar novo destino a Odete, o acidente pode ser uma estratégia para isso.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.