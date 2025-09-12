Odete terá o mesmo destino do filho em ‘Vale Tudo’? Acidente revira trama

Odete Roitman (Debora Bloch) sofrerá um atentado envolvendo acidente de trânsito em "Vale Tudo", assim como aconteceu com Leonardo (Guilherme Magon). Tudo se dá em meio à guerra da executiva com Marco Aurélio (Alexandre Nero).
O que vai acontecer
Disputa pelo comando da TCA explode em violência. Após vencer uma reunião estratégica e acreditar que derrotou Odete, Marco Aurélio viaja para se casar com Leila (Carolina Dieckmann), acompanhado de Tiago (Pedro Waddington) e Bruno (Miguel Moro).
Durante a celebração, o empresário sofre um atentado e fica ferido. Levado ao hospital, Marco Aurélio acusa Odete de ser a mandante do crime e promete se vingar da executiva. Ele elabora um plano para acabar com a rival. Enquanto isso, Mário Sérgio (ator a confirmar) grava conversas comprometedoras entre Odete e Freitas, que pensa em fazer uma delação premiada.
Leila encontra uma arma na mala do marido e ele revela a ela que quer atentar contra Odete. Isso está previsto para acontecer no capítulo de sexta-feira (19).
Odete sofre tentativa de assassinato enquanto dirige. O atentado deve ser reconhecido como um contra-ataque de Marco Aurélio e pode significar um novo rumo na trama da vilã, que na primeira versão não enfrentou acidente e morreu no final, assassinada por Leila.
Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete, também foi vítima de atentado em um carro. O rapaz estava em um veículo dirigido por Odete e que foi sabotado. O carro capotou e ele sofreu graves sequelas neurológicas. Caso a autora do remake queira dar novo destino a Odete, o acidente pode ser uma estratégia para isso.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
