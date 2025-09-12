Nicolas Cage revela doação de US$ 20 mil a orfanato após ganhar aposta

Nicolas Cage, 61, revelou quando, em uma única noite, transformou uma aposta de apenas US$ 200 (aproximadamente R$ 1.078) em um prêmio de US$ 20 mil (aproximadamente a R$ 107.800) jogando roleta em um cassino nas Bahamas.

O que aconteceu

Para Nicolas Cage, havia algo de "mágico" naquele momento, pois cada número que escolhia saía vencedor, a ponto de até a funcionária do cassino ficar surpresa. No dia seguinte, porém, Cage decidiu encerrar ali sua trajetória como apostador. A história foi revelada pelo ator em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!, em 2022.

Cage visitou um orfanato local, entregou todo o valor em espécie à diretora e nunca mais voltou a jogar. "Não queria estragar a magia daquela noite", explicou.