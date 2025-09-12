Luíza Sonza rebola, empina o bumbum e quase paga peitinho

Luísa Sonza, 27, se apresentou no The Town, na noite de hoje, com um show marcado por uma setlist com seus melhores hits, coreografias ousadas e grande projeção de luzes no palco The One.
O que aconteceu
Na coreografia da música "A Dona Aranha", a cantora ficou de quatro, como diz trecho da canção, e empinou o bumbum para rebolar junto ao seu time de dançarinas.
Em dado momento da coreografia, Sonza volta a ficar de pé, mas precisa agir rapidamente para arrumar a lingerie e não pagar peitinho em seu show.
Para o The Town, a artista contou com a presença do namorado português Luís Ribeirinho. Eles foram clicados juntos na chegada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Luísa Sonza se apresenta no palco The One. Além dela, Backstreet Boys, Jason Derulo e CeeLo Green se apresentam no evento hoje.
QUE MULHEEEER @luisasonza segura aí que eu sou cardíaco!! #TheTownNoMultishow #LuísaSonzaNoMultishow pic.twitter.com/l8ue7ocdCE-- Multishow (@multishow) September 13, 2025
