Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Luísa Sonza chama a atenção com maquiagem no The Town
Luísa Sonza chama a atenção com maquiagem no The Town Imagem: Reprodução/Globoplay

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

O que aconteceu

A cantora foi alvo de comentários negativos por sua maquiagem no show desta sexta-feira. No X (antigo Twitter), várias pessoas reprovaram a escolha.

A make virou memes e comparações na rede social. "Tenebrosa essa maquiagem", indicou um. "Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza", opinou outro. "Parece que as crianças aqui de casa maquiaram ela", declarou uma terceira.

