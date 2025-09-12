Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

O que aconteceu

A cantora foi alvo de comentários negativos por sua maquiagem no show desta sexta-feira. No X (antigo Twitter), várias pessoas reprovaram a escolha.

A make virou memes e comparações na rede social. "Tenebrosa essa maquiagem", indicou um. "Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza", opinou outro. "Parece que as crianças aqui de casa maquiaram ela", declarou uma terceira.