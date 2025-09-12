Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.
O que aconteceu
A cantora foi alvo de comentários negativos por sua maquiagem no show desta sexta-feira. No X (antigo Twitter), várias pessoas reprovaram a escolha.
A make virou memes e comparações na rede social. "Tenebrosa essa maquiagem", indicou um. "Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza", opinou outro. "Parece que as crianças aqui de casa maquiaram ela", declarou uma terceira.
Tenebrosa Essa maquiagem Luísa sonza-- dospiores ✨ (@dospioreof) September 13, 2025
Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza no the town-- mapará (@eguavitorr) September 13, 2025
Que porra de maquiagem é essa da Luísa Sonza ?! Parece até que as crianças aqui de casa maquiaram ela !!#LuisaSonzaNoMultishow #TheTown2025-- Gabii Morenoo 👑 (@MorenooGabii) September 13, 2025
A maquiagem da Luísa #LuisaSonzaNoMultishow pic.twitter.com/hJrPJ91QOQ-- Ney (@NeyGoncalvez) September 13, 2025
A vibe da maquiagem da Luísa Sonza é a mesma desse doce aqui! #LuisaSonzaNoMultishow pic.twitter.com/wjqo3e8tc6-- Digão Bacelar (@digaobacelar) September 13, 2025
a luisa sonza agora quer os fãs da Sabrina carpenter pra ela: cortou o cabelo igual, fez franja e ainda tá usando make parecida......-- gamora ☽ (@lwadecristal) September 13, 2025
