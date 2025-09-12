SplashUOL
Luísa Sonza volta a cantar 'Chico' no palco do The Town

Colaboração para Splash, em São Paulo
Luísa Sonza canta "Chico" no palco do The Town Imagem: Reprodução/Globoplay

Luísa Sonza, 27, cantou "Chico" em sua apresentação no Palco One na noite de hoje (12), durante o terceiro dia de The Town.

O que aconteceu

A cantora emendou a música após cantar também um trecho de "Folhetim", de Gal Costa. Luísa cantou o primeiro trecho da música e emendou a apresentação com sua canção.

Luísa cantou a versão alterada de "Chico". Após se separar de Chico Moedas, para quem havia dedicado a música, Luísa tirou o nome do ex-namorado da canção, mantendo-o apenas no título.

Durante a primeira edição do The Town, em 2023, Luísa cantou a versão original da música. Ela e Chico estavam juntos e haviam assumido o namoro há poucos meses.

À época, o influenciador assistiu ao show da então namorada colado ao palco e celebrou. "Loucura! Primeiro show meu da Luisa, né? Ver aquela potência de mulher, absurda no palco... Fiquei feliz demais! Ver tudo isso de pertinho é absurdo", disse ao Gshow no ano.

Luísa Sonza e Chico Moedas assumiram o namoro em julho de 2023 e se separaram em setembro do mesmo ano. A cantora expôs uma traição do influenciador em uma entrevista ao vivo durante o "Mais Você".

