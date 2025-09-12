Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música; veja vídeo

Luana Piovani, 49, está em Fernando de Noronha e aproveitou passeio de barco durante a viagem.

O que aconteceu

Durante o passeio de barco, a atriz ganhou uma música de um cantor, Wilker Brasileiro, que mora na ilha. O cantor publicou um vídeo mostrando um pouco do momento de lazer da atriz.

Wilker contou que compôs uma música para Luana. "Nossos encontros nessa ilha mágica sempre surpreende, ainda compus uma música pra você, Lua, obrigado por sua amizade, você é sinistra de mais, semana linda ao lado dos amigos e família", escreveu na legenda da publicação.