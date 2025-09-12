Apresentador do CQC aparece na abertura de Terra Nostra e pouca gente sabe

A reprise de Terra Nostra (Globo, 1999) na Edição Especial da TV Globo trouxe uma curiosidade que poucos conheciam. O ator e comediante Marco Luque, 51, compôs o casting de figurantes de "Terra Nostra".

O que aconteceu

Ele aparece logo na abertura da novela. A cena tem figurantes que simulavam a chegada de imigrantes italianos ao Brasil. Segundo Luque, a participação aconteceu quando ele tinha apenas 25 anos e ainda buscava espaço na carreira artística.