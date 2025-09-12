SplashUOL
Gkay comenta retorno ao programa de Tatá Werneck: 'Perdoar é uma decisão'

De Splash, em São Paulo
Gkay retornou ao programa de Tatá Werneck três anos após participação polêmica
Gkay retornou ao programa de Tatá Werneck três anos após participação polêmica Imagem: Reprodução

Gkay explicou por que decidiu voltar ao Lady Night nesta semana, três anos após uma participação que causou polêmica em sua carreira.

O que aconteceu

A influenciadora relembrou a participação de 2022. "A gravação daquela primeira vez que eu estive lá fugiu completamente do esperado, o que eu achava que tinha sido engraçado realmente soou desequilibrado, eu diria. Eu estava muito empolgada por gravar com a Tatá, era o máximo de tudo", contou Gkay nos stories do Instagram.

Na nova participação, ela fez as pazes com Tatá Werneck. Gkay afirmou que conseguiu ressignificar a experiência: "Consegui sorrir no lugar que me fez chorar. O abraço verdadeiro que eu dei na Tatá simbolizou tudo isso".

Gkay afirma que, nos últimos anos, praticou o perdão. "Perdoar é uma decisão, e às vezes esse perdão nem é para outras pessoas. É para a gente, mesmo", disse.

As críticas que recebeu em 2022 a fizeram repensar sua carreira. "Eu só tinha duas escolhas: ou me entregar de vez, ou crescer. E eu busquei a segunda opção: equilíbrio, me cuidar, entender o que estava acontecendo. Graças a Deus, encontrei sabedoria onde eu não estava tendo."

