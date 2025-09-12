A Fazenda: 'Frota seria um excelente infiltrado', avalia Bárbara Saryne

A discussão sobre quem podem ser os dois infiltrados em A Fazenda 17 anima fãs e especialistas, avalia Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Ela aponta que celebridades com experiência em realities, como Alexandre Frota, podem ser escolhas estratégicas para a produção. O papel de infiltrado pode até proteger a imagem de artistas diante do público.