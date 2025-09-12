Final do Miss Bumbum 2025 tem candidatas indignadas e cartaz feminista

Performando uma música latina, Luna discorda do resultado, mas diz que foi uma experiência única. "É o primeiro concurso de beleza que estou participando, sempre fui uma pessoa muito reservada", disse a Splash. Nutricionista, ela destaca sua personalidade forte. Ela não descarta uma volta ao concurso no ano que vem, mas tudo vai depender das oportunidades que se abrirem agora.

Não vou ser mentirosa, não concordei, mas estou feliz. Na hora da música ali, não deu certo, isso me prejudicou. Teve um erro ali várias vezes.

Luna Chaves em entrevista a Splash

Ka Carvalho foi mais direta nas críticas. "Estou feliz com o resultado, terceiro lugar, mas esse ano o primeiro lugar era meu. Isso aí foi comprado, tenho certeza. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz no palco. Você pode ter a bunda linda, mas o corpo é um conjunto. Todo mundo ali estava com celulite, mas vamos fazer uma linha de menos é mais".

Luna Chaves ficou em segundo lugar no Miss Bumbum 2025 Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Já a Miss Bumbum Revelação Cacau Gucci diz ter ficado grata com o resultado. "Eu já me via como Miss Bumbum, tanto que antes do resultado eu já estava de coroa. Não concordei com algumas coisas que não vem ao caso porque ia gerar uma polêmica muito grande. Mas tem coisas que não dependem de você." Corintiana, ela garante que a paixão pelo time a torna "capaz de qualquer coisa".