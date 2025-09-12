Sequência de 'Super Mario Bros. O Filme' ganha nome e teaser; confira

Foi anunciado hoje o título da sequência de "Super Mario Bros. O Filme" (2023).

O título será "Super Mario Galaxy: O Filme". A previsão é que o filme chegue aos cinemas em abril de 2026.

O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria. "Super Mario Bros. O Filme" faturou US$ 1,36 bilhão em bilheteria no mundo todo, segundo o IMDb.