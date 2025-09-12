'Êta Mundo Melhor!' hoje (12): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (12) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
