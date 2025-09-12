Quem é a nova aliada de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!': 'Mulher misteriosa'

As gravações, segundo Joana, estão em ritmo animado e cercadas de reencontros. "As gravações estão ótimas, estão correndo muito bem. O ambiente é muito bom e os profissionais incríveis. Estou revendo o João Paulo Jabur, a Mayara Aguiar (diretora), a Dani Cimminelli e o Pedro Ramôa (também produtor de elenco), com quem já tinha trabalhado em projetos anteriores."

A parceria com a Flávia [Alessandra] está maravilhosa, desde o primeiro dia tivemos uma química muito boa em cena e fora dela também. É uma atriz incrível. Joana Solnado

Joana descreve Inês como "uma mulher misteriosa que não olha os meios para atingir os fins". "[Ela é] fascinada por Sandra e por suas estratégias maquiavélicas, faz tudo para ficar ao lado dela e compactua com seus planos. Mas Inês guarda grandes segredos", expõe a artista, que afirma não saber até quando a personagem ficará na trama.

"Êta Mundo Melhor!" é a sexta novela de Joana Solnado no Brasil. Seu primeiro papel por aqui foi em "Como Uma Onda", de 2004. Depois, fez participações em "Revelação", do SBT; "Liberdade, Liberdade", "Novo Mundo" e "Travessia", da Globo, além de "Dona Beja", que já foi gravada, mas só estreia na HBO Max em 2026.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.