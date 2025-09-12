'Não sou de duvidar da Galisteu.... mas duvido', diz Chico sobre a Fazenda

Bárbara Saryne ironiza ao lembrar que, em edições anteriores, o Record Plus já cortou imagens em momentos importantes, frustrando quem paga pelo serviço.

É claro que a gente vai ver a vaquinha quando tiver tendo uma treta, sabe? Bárbara Saryne

Bárbara Saryne também expressa descrença, destacando que o público espera ver tudo, mas acaba assistindo cenas pouco relevantes nos momentos decisivos.

A divulgação é sempre o quê? 24 horas. Assista 24 horas. E aí, não tem essa, né? Tudo bem, vai estar lá ligado, mas vai estar na câmera que não interessa. Bárbara Saryne

Chico Barney sugere que o reality poderia inovar ao mostrar provas ao vivo na íntegra, algo que considera fundamental para atualizar o programa e agradar quem acompanha pela plataforma.