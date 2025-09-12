Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

Deolane Bezerra, 37, deu R$ 200 para a filha caçula, Valentina, de 9 anos, gastar no lanche da escola.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um vídeo dando uma nota de R$ 200 à caçula antes de ir para a escola. Ela postou a situação hoje nos stories do Instagram.

A advogada perguntou sobre a atividade escolar e exaltou o tamanho da filha. "É gincana hoje? O dinheirinho do lanche dela. É olimpíada? Entendi! Está uma moça", disparou.