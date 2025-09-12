Date de Britney com 'cara horrível' e 'cutucada' de Piovani marcam a semana

A semana dos famosos foi marcada por fofocas que vão de Britney Spears confessando um date ruim no Instagram a Luana Piovani alfinetando Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

O que aconteceu

Britney postou nas redes que estava em um encontro com um "cara horrível" e foi ao banheiro... dançar! Para Fernanda Braz Soares, a princesa do pop fez jus à sua música "Circus", em que diz que "sabe dar um show".

Spears ainda revelou que foi para o date sem maquiagem. "E foi de pijama também, tá certa, afinal, It's Britney, bitch!", diz Fernanda, que ainda comenta que o tipo de post truncado, a dança no banheiro e a legenda "nonsense" já são parte da identidade da artista.