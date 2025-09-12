Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Cláudia Abreu, 54, homenageou Malu Mader pelo aniversário de 59 anos e resgatou uma foto da minissérie "Anos Rebeldes" (Globo).

O que aconteceu

Atriz exaltou a colega com uma foto de 1992, quando a minissérie estava no ar na TV. A postagem foi feita hoje em seu Instagram.

No post, Cláudia Abreu destacou a amizade das duas. "Uma das coisas mais bonitas da vida é a longevidade das amizades. Malu esteve presente em muitos momentos marcantes da minha vida. E nos mais simples também. Papos sem fim, viagens, ataques de riso. Cúmplice em trabalhos inesquecíveis", indicou.