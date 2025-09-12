Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Carmo Dalla Vecchia, 54, rebateu críticas por sua aparência.

O que aconteceu

O filho do ator comentou que algumas pessoas falavam que Dalla Vecchia era feio, mas ele não concordava. Ele postou o vídeo hoje nos stories do Instagram.

Em reflexão, o artista declarou que se achava bonito. "Não sou feio. Sou gatinho, não sou? Sorte que sou leonino. Eu me acho gato, as pessoas não entendem que sou ator, não sou modelo. Minha vaidade está muito mais em conseguir realizar um personagem de uma maneira crível para quem assiste do que o fato de estar aprazível, burocrático, padrão. Gosto exatamente do jeito que sou", ressaltou.