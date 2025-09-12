Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Atentado acontece após casamento de Marco Aurélio e Leila. Enquanto isso, Marco Aurélio (Alexandre Nero) viverá um momento de festa seguido por um choque. Ele se casará com Leila (Carolina Dieckmann) a bordo de um barco. Mas a alegria dura pouco: no capítulo de segunda-feira (15), o empresário será baleado logo após a cerimônia.

Brinde de Odete e César levanta suspeitas. No mesmo dia do atentado, Odete e César (Cauã Reymond) brindarão à resolução de um "problema". O gesto aumenta as desconfianças sobre o envolvimento da dupla no crime.

Marco Aurélio se recupera e elabora vingança.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.