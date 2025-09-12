Aos 92, Michael Caine deve sair da aposentadoria por sequência de sucesso

Depois de anunciar sua aposentadoria em 2023, logo após o lançamento de The Great Escaper, Michael Caine pode estar pronto para surpreender novamente o público.

O que aconteceu

Aos 92 anos, o veterano ator é cotado para voltar ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador de bruxas interpretado por Vin Diesel, 58, em O Último Caçador de Bruxas (2015). Embora ainda não tenha assinado oficialmente, a expectativa é grande para ver o astro britânico revisitar o personagem quase uma década depois, em um momento de vida em que ele próprio dizia não enxergar mais espaço para papéis significativos.

Lançado em 2015, o filme arrecadou US$ 27 milhões (aproximadamente R$ 145,5 milhões) apenas na América do Norte e alcançou a marca de US$ 146 milhões (cerca de R$ 787 milhões) mundialmente. Apesar de dividir a crítica na época, a produção acabou se transformando em um "cult" entre fãs de fantasia, ganhando popularidade contínua ao longo dos anos nas plataformas digitais.