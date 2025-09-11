Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Virgínia Fonseca, 26, revelou detalhes sobre a academia de alto padrão que está construindo em Goiânia.

O que aconteceu

O empreendimento, batizado de WP Gym, promete reunir o que há de mais moderno no segmento fitness. O espaço contará com 650 máquinas de última geração e terá 250 vagas de estacionamento. Academia está sendo erguida às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant. A previsão é que seja inaugurada em novembro.