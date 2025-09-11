Entenda a treta entre Gusttavo Lima, Thiago Brava e esposas

Lisa teria enviado as mensagens a Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima. Ela teria exigido que Thiago parasse de frequentar a casa de sua família, e que o marido cortasse relações com ele. Gusttavo, por sua vez, teria brigado com o amigo por não conseguir conter a discussão com Lisa, envolvendo sua própria família na confusão. Matheus Baldi afirma que eles até voltaram a se falar, mas que a amizade teria ficado abalada.

Thiago Brava diz que a confusão "não durou nem 24 horas". Nos stories do Instagram, ele afirmou: "Olha para mim, eu brigar com o BB é a mesma coisa do [Aston] Villa querer brigar com o Real Madrid, não tem como. Primeiro que eu não sou doido, segundo é que nós somos muito amigos".

Andressa Suita negou as informações e se pronunciou através de sua assessoria jurídica. Ela postou um comunicado dizendo que já tomou as medidas judiciais cabíveis: "Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, Sra. Lisa Ritter, nem tão pouco (sic), criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima".

Nota de Andressa Suita sobre polêmica com Gusttavo Lima, Thiago Brava e Lisa Ritter Imagem: Reprodução/Instagram

Lisa Ritter, em viagem pelo Egito sem o marido, rebateu seguidor que a comparou com Andressa Suita. Ela foi criticada por viajar sem o marido, e respondeu: "Tudo que te incomoda é um reflexo de algo não curado dentro de você".