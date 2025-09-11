Vingança e romance: as 2 mudanças na trajetória de Freitas em 'Vale Tudo'

Humilhado após ter pedido de ajuda rejeitado pelo patrão, Freitas decide agir. Segundo o ator, colegas de trabalho incentivam a mudança: "Eles dizem: 'Você sabe de muita coisa. Se resolver abrir a boca, a casa cai'".

Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No desespero, Freitas revela tudo a Odete (Debora Bloch) e recebe a quantia que precisa. Marco Aurélio logo percebe a traição. "Ele pagará caro se traí-lo", antecipa Lobianco. O personagem fica apavorado, pois ainda depende do emprego.

Possível romance entre Freitas e Eugênio

Outro ponto da trama é a aproximação de Freitas com Eugênio (Luis Salém). Há expectativa de romance, mas nada confirmado. Se houver algo entre os dois, será uma criação de Manuela Dias para o remake.