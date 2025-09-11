Radamés diz que namoro com Viviane Araújo prejudicou carreira no futebol

O ex-jogador Radamés afirmou que o namoro com Viviane Araújo "prejudicou" sua carreira no futebol.

O que aconteceu

Radamés disse não culpar Viviane, mas, sim, a exposição do namoro na mídia. "O relacionamento [com ela] me prejudicou na carreira. Não ela...[Mas] o fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado", declarou durante participação no podcast Basticast.

Ex-jogador alegou que a exposição midiática passava imagem equivocada aos torcedores do Fluminense, time que defendia na época. "Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que no futebol. Aí começaram a confundir, achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada".