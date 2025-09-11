Ativista que ajudou atriz da Globo em abandono detalha recuperação

Deise Falci, a ativista que ajudou a ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74, contou como anda o processo de recuperação da atriz após dias de cuidado.

O que aconteceu

Deise registrou uma visita a Rejane em seu perfil no Instagram ontem. A ativista contou que a atriz estava bem cuidada e brincou com a roupa que ela usava.

Ela mostrou a atriz falando línguas variadas, como inglês e italiano. "Ela fala várias línguas! Cada vez me surpreendendo mais!".