Preso, Oruam admite 'erros', mas nega ser traficante: 'Injustiça e descaso'

Cantor pediu desculpas aos fãs e aos familiares. "Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei".

Ele afirmou ser um artista, não criminoso. "Quero que entendam: eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte. Aos que acreditam em mim, fiquem firmes e logo vocês vão me ver".

Rapper também falou que estava acostumado a visitar o pai na cadeia, o traficante Marcinho VP, mas hoje ele que é visitado pelos parentes. "Sempre visitei meu pai na prisão, me acostumei a ser a visita... e hoje, quando minha família vem me ver, o que mais quero é ir embora com eles".

Justiça nega habeas corpus

Oruam está preso desde 22 de julho. Ele foi detido após entrar em conflito com policiais que foram até a casa dele, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estava no endereço.