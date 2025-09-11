Potente, 'The Voice of Hind Rajab' não poderia voltar de Veneza sem prêmio

Para Flavia, o filme foi o "grand finale" do Festival de Veneza. "Foi o único Grande Prêmio que já vi em que as pessoas aplaudiram de pé — e por 20 minutos", diz. "Isso é raríssimo em Veneza".

Denise Fraga ri da melancolia em novo filme

Denise Fraga volta aos cinemas brasileiros hoje com "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco), uma co-produção de Brasil, Portugal e Espanha. O filme — uma comédia dramática — retrata uma imigrante brasileira em Lisboa com uma doença terminal, que procura uma organização clandestina para "morrer com dignidade" após algumas tentativas de suicídio.

Em entrevista ao Plano Geral, a atriz diz que, apesar de se tratar de uma comédia, o filme promove uma montanha-russa de emoções. "Eu tenho uma predileção por esse lugar entre o drama e a comédia. Fazer uma pessoa rir e chorar ao mesmo tempo virou uma permanente no meu trabalho", diz.

Denise ainda revelou que ficou surpresa com o roteiro quando foi convidada para estrelar o filme. "É ousado. Quando li o roteiro, me perguntei como faria isso", diz. "Mas, no final, Gilda é dos personagens mais suculentos que já fiz. E Paolo é um dos melhores diretores de ator que já encontrei. Ele é genial (...) muito preciso e metódico. Foi exaustivo, mas eu adoro um desafio".