Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

Piovani mostrou indignação pelo processo, no início do ano, em vídeo publicado nas redes sociais. "A condenada pela morte do incapaz Miguel está me processando porque se sentiu com a moral ferida, porque eu disse que ela é branca, privilegiada, enfim."

Imagina só, a Justiça está sem tempo de julgar o processo da condenada. E aí ela abre um processo, achando que a justiça vai ter tempo de cuidar do processo que ela abriu contra mim, porque ela se sentiu vítima. Ela, vítima. Gente, o mundo tá de ponta cabeça e ninguém avisou. Luana Piovani

Declarações de Piovani e origens do processo

Publicações foram feitas após decisão do STJ suspender ação trabalhista aberta pela mãe de Miguel contra Sari. Luana ficou indignada. "Até quando essa mulher [Mirtes, a mãe de Miguel] vai ficar aqui falando que o filho dela foi assassinado por uma branca, privilegiada, rica, que o marido é um corrupto, que era prefeito de uma cidade onde nem mora e ela [Sari] agora tentando cursar medicina".

Suspensão foi determinada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze. Na decisão, ele considerou que o pedido de danos morais — um dos tópicos da ação — não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre a mãe do menino e a ex-empregadora.