'Tomei iodo radioativo': documentário relembra caso das pílulas de farinha

Splash divulga com exclusividade o trailer da série documental "Pílulas de Farinha: O Escândalo que Gerou Vidas", que estreia na HBO e na HBO Max no dia 30 de setembro.

O que aconteceu

No fim dos anos 90, mais de 600 mil pílulas anticoncepcionais sem efeito foram parar nas farmácias. Tratava-se do medicamento Microvlar.

Documentário traz depoimentos de mulheres que engravidaram como consequência dessa falha. Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês relembram o machismo das investigações e a tentativa de responsabilizá-las pelo escândalo.