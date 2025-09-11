SplashUOL
Os famosos não monogâmicos mais desejados para trisal; lista tem brasileiro

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
O ator Will Smith lidera, com 37% dos votos.
O ator Will Smith lidera, com 37% dos votos.

Uma pesquisa do Ashley Madison, site de relacionamento para pessoas casadas, apresentou os resultados de uma pesquisa global que revelou quais famosos não monogâmicos são os mais desejados em um trisal.

O estudo foi feito com mais de 3 mil pessoas em todo mundo, e trouxe Bella Thorne, 25, e Will Smith, 57, como preferidos, respectivamente entre homens e mulheres.

Resultados entre os homens

Bella Thorne é ex-atriz da Disney
Bella Thorne é ex-atriz da Disney

A atriz Bella Thorne, de filmes como "Juntos e Misturados", "A Babá" e "Sol da Meia-Noite" foi a mais votada, com 38% de preferência. Na sequência estão a cantora Rita Ora, com 25% dos votos, e Shailene Woodley, com 20%.

Rita Ora no Met Gala 2024
Rita Ora no Met Gala 2024
A atriz Shailene Woodley
A atriz Shailene Woodley

A lista de preferências masculinas tem exclusivamente mulheres. A lista segue com Florencia Peña (17%), Carol Vorderman (17%), Abbie Chatfield (17%), Janelle Monae (16%), Jada Pinkett Smith (15%), Melani Olivares (13%) e Tilda Swinton (10%).

Resultados entre as mulheres

Will Smith no tapete vermelho do Grammy 2025
Will Smith no tapete vermelho do Grammy 2025
Will Smith lidera, com 37% dos votos. Nick Cannon e Nico Tortorella completam o pódio, com 30% e 15% respectivamente.

Nick Cannon
Nick Cannon
Nico Tortorella em cena de "Younger"
Nico Tortorella em cena de "Younger"

A lista tem alguns nomes também citados nas preferências masculinas. Caio Blat figura como o único brasileiro, em sétimo lugar, com 9% dos votos.

Caio Blat
Caio Blat

Os outros nomes são: Gedeon Burkhard (11%), Rita Ora (11%), Shailene Woodley (9%), Caio Blat (9%), Bella Thorne (9%), Janelle Monae (7%) e Ezra Miller (7%).

