Os famosos não monogâmicos mais desejados para trisal; lista tem brasileiro

Uma pesquisa do Ashley Madison, site de relacionamento para pessoas casadas, apresentou os resultados de uma pesquisa global que revelou quais famosos não monogâmicos são os mais desejados em um trisal.
O estudo foi feito com mais de 3 mil pessoas em todo mundo, e trouxe Bella Thorne, 25, e Will Smith, 57, como preferidos, respectivamente entre homens e mulheres.
Resultados entre os homens
A atriz Bella Thorne, de filmes como "Juntos e Misturados", "A Babá" e "Sol da Meia-Noite" foi a mais votada, com 38% de preferência. Na sequência estão a cantora Rita Ora, com 25% dos votos, e Shailene Woodley, com 20%.
A lista de preferências masculinas tem exclusivamente mulheres. A lista segue com Florencia Peña (17%), Carol Vorderman (17%), Abbie Chatfield (17%), Janelle Monae (16%), Jada Pinkett Smith (15%), Melani Olivares (13%) e Tilda Swinton (10%).
Resultados entre as mulheres
Will Smith lidera, com 37% dos votos. Nick Cannon e Nico Tortorella completam o pódio, com 30% e 15% respectivamente.
A lista tem alguns nomes também citados nas preferências masculinas. Caio Blat figura como o único brasileiro, em sétimo lugar, com 9% dos votos.
Os outros nomes são: Gedeon Burkhard (11%), Rita Ora (11%), Shailene Woodley (9%), Caio Blat (9%), Bella Thorne (9%), Janelle Monae (7%) e Ezra Miller (7%).
