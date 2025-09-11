SplashUOL
Ator grava 'Only Murders' sem saber quem é o assassino: 'Gosto da surpresa'

Ane Cristina
De Splash, em São Paulo
Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin
Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin Imagem: Disney/Patrick Harbron

Michael Cyril Creighton, o Howard Morris de "Only Murders In the Building" (Hulu e Disney), só sabe o que vai acontecer na série quando recebe o roteiro do que vai ser gravado.

Não gosto de saber com antecedência, então descubro conforme avançamos. Não é assim para todo mundo, algumas pessoas sabem o arco ou a temporada inteira já no começo, eu gosto de surpreendido, porque eu também sou um fã da série, então gosto de brincar um pouco de detetive, em entrevista exclusiva a Splash.

Michael Cyril Creighton como Howard Morris na 5ª temporada de "Only Murders In The Building" (Disney)
Michael Cyril Creighton como Howard Morris na 5ª temporada de "Only Murders In The Building" (Disney) Imagem: Divulgação

A produção é bem fiel ao título, e o trio protagonista está sempre investigando um assassinato no prédio. Isso significa que, no final da temporada, Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) podem descobrir que Howard era o assassino procurado. Ou encontrar seu corpo.

Michael confessa que prefere que seu personagem morra a descobrir que é o assassino. "Eu consigo ver os prós e contras em ambas as situações: se você é o assassino, tem essa revelação incrível, uma cena e episódio muitos dramáticos, mas aí você é preso ou morto, o que é uma chatice, porque provavelmente não vai voltar [para a série]".

Mas se você é assassinado, você sabe que vai ter uma outra temporada inteira em que eles tentam desvendar você, e mesmo se você não estiver lá, eles vão falar de você o tempo todo. Então eu preferia morrer do que ser o assassino, mas veremos. Michael Cyril Creighton

Only Murders In The Bulding estreou em meio ao enorme sucesso dos podcasts de true crime. Na série, além da investigação, o trio de moradores do Arconia tem seu próprio programa de áudio sobre o crime.

Para Michael, a série se destaca no cenário do "true crime" pelo tom que traz. "A maneira como a série brinca é tão especial. Eles não têm medo de entrar em momentos mais sombrios, mais emocionais. Embora a comédia seja o principal, há muito outros tons além dela. Então é uma experiência muito, muito gratificante de assistir".

Ele também ressalta a relevância do trio principal para conseguir estrelas convidadas no nível de Meryl Streep. Além da veterana, nomes como Tina Fey, Paul Rudd e Renée Zellweger também já participaram da série.

Eles são uma alegria de assistir e deram um tom para a nossa série que é tão alegre, que conseguimos o melhor do melhor quando se trata de estrelas convidadas e personagens recorrentes. Nós somos muito sortudos nesse quesito. Michael Cyril Creighton

