Ator grava 'Only Murders' sem saber quem é o assassino: 'Gosto da surpresa'

A produção é bem fiel ao título, e o trio protagonista está sempre investigando um assassinato no prédio. Isso significa que, no final da temporada, Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) podem descobrir que Howard era o assassino procurado. Ou encontrar seu corpo.

Michael confessa que prefere que seu personagem morra a descobrir que é o assassino. "Eu consigo ver os prós e contras em ambas as situações: se você é o assassino, tem essa revelação incrível, uma cena e episódio muitos dramáticos, mas aí você é preso ou morto, o que é uma chatice, porque provavelmente não vai voltar [para a série]".

Mas se você é assassinado, você sabe que vai ter uma outra temporada inteira em que eles tentam desvendar você, e mesmo se você não estiver lá, eles vão falar de você o tempo todo. Então eu preferia morrer do que ser o assassino, mas veremos. Michael Cyril Creighton

Only Murders In The Bulding estreou em meio ao enorme sucesso dos podcasts de true crime. Na série, além da investigação, o trio de moradores do Arconia tem seu próprio programa de áudio sobre o crime.

Para Michael, a série se destaca no cenário do "true crime" pelo tom que traz. "A maneira como a série brinca é tão especial. Eles não têm medo de entrar em momentos mais sombrios, mais emocionais. Embora a comédia seja o principal, há muito outros tons além dela. Então é uma experiência muito, muito gratificante de assistir".

Ele também ressalta a relevância do trio principal para conseguir estrelas convidadas no nível de Meryl Streep. Além da veterana, nomes como Tina Fey, Paul Rudd e Renée Zellweger também já participaram da série.