Affair de Lucas Lima é bissexual e participou de reality show de pegação

Mina Winkel, 33, é apontada como affair de Lucas Lima, 42, ex-marido de Sandy, 42. O músico da Família Lima estaria "conhecendo melhor" a influenciadora, segundo informou o jornal Extra.

Quem é Mina

Ela participou do reality show "De Férias com o Ex", em 2020. À época, ela viveu um relacionamento com Caio Cabral -ex-affair de Anitta. A moça também ficou com mulheres durante o programa de TV.