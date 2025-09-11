Mário Sérgio está 'mexendo em vespeiro' com plano ambicioso em 'Vale Tudo'

Em "Vale Tudo", Mário Sérgio está jogando um jogo duplo e fazendo alianças com inimigos.

O que aconteceu

O ator Thomás Aquino avalia como perigosa a aliança com Maria de Fátima. "É um jogo muito interessante. Os dois são ambiciosos. É aquele lema de 'o inimigo do meu inimigo é meu amigo', sabe? Mas ele está mexendo num vespeiro", reflete em entrevista ao Extra.

Ele também relembra o romance de seu personagem com Odete Roitman. "No fundo, Mário Sérgio acabou se envolvendo mais do que Odete", afirma. E continua: "Mas não chega a ser amor, certamente só uma paixão que ele gostaria de ter desenvolvido mais".