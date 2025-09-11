Lucas Guimarães relata acidente com urina rumo ao aeroporto: 'Todo mijado'

Lucas Guimarães, 31, relatou ter sofrido um 'acidente' escatológico enquanto se dirigia na noite de hoje ao Aeroporto de Guarulhos.

O que aconteceu

Durante o trajeto, o apresentador sentiu muita vontade de unir e resolveu 'se aliviar' em uma sacola de papel. "Geralmente dá 50 minutos [o trajeto de carro], mas gastamos duas horas. Eu não contava com isso", explicou, nos stories de seu Instagram.

No entanto, o saco acabou rasgando e sujando de urina não apenas o carro, mas a própria roupa de Lucas. "O carro está melado, cheio de mijo. Não acredito! Estou fedendo a mijo. Tem que colocar esse carro para lavar. Não estou aguentando. Está podre!"