Lembra do Dragon Ball na Globo no 11 de setembro de 2001? Não foi bem assim

Sucesso no Brasil, o desenho Dragon Ball Z teve o seu nome ligado aos atentados contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O ataque completa 24 anos hoje, e o anime acabou ficando marcado mesmo sem ter sido exibido pela TV Globo na data.

O que aconteceu

Dragon Ball Z não estava no ar quando o plantão da Globo foi exibido. Na hora do plantão, por volta das 10h, a emissora exibia o quadro "Garrafinha", parte do programa Bambuluá — apresentado por Angélica.

Dragon Ball Z só começava às 11h20 e foi substituído pela cobertura sobre os atentados. A informação incorreta acabou ganhando as redes sociais.