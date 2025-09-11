Chico: Tatá mostra no Lady Night que é uma das maiores artistas do Brasil

O apresentador levanta hipótese sobre o impacto do Lady Night se fosse exibido na TV aberta, com menos episódios e mais tempo para repercussão. Para ele, o excesso de episódios pode diluir a força do programa.

Eu fico imaginando o impacto que o programa teria se ele fosse ao ar direto na Globo, uma vez por semana, em vez de despejar 40 episódios por temporada, um atrás do outro no Multishow. Porque tem algumas coisas que precisam de um tempo pra respirar, né? Precisam de um tempo pra repercutir mais e tal. Como é uma coisa atrás da outra e é sempre muito bom, eu acho que acaba ficando... Perdendo o impacto que você poderia ter, não que não tenha, mas acho que acaba perdendo. Chico Barney

Bárbara Saryne destaca o desafio de manter um talk show diário e elogia a capacidade de Tatá de se reinventar, abordando até temas delicados para ela mesma. A comentarista ressalta a emoção e naturalidade do programa.

Sim, e a gente sempre fala da dificuldade que é manter um programa diário, principalmente um talk show, né? Chega um momento que parece, pera aí, já entrevistou todo mundo, vai receber essa pessoa novamente, e a Tatá tá sempre se reinventando dentro do formato dela, respeitando o formato do programa, mas trazendo novidade. E acho que tocar nesses assuntos que eram delicados até pra ela mesma, foi muito bom pro programa. Ela se emocionou de verdade, passou muita verdade, foi tudo muito orgânico, tudo muito natural. Bárbara Saryne

