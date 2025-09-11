João Guilherme posa sem camisa e exibe abdômen definido: 'Trabalho noturno'

João Guilherme, 23, aproveitou a noite de hoje para se exercitar — e biscoitar — na academia.

O que aconteceu

O ator publicou em suas redes sociais um registro do treino, onde aparece sem camisa, exibindo o abdômen trincado. "Trabalho noturno", escreveu ele em inglês na legenda da publicação, compartilhada nos stories de seu Instagram.

João está solteiro desde fevereiro, quando terminou o namoro com a atriz Bruna Marquezine, 30. "Vim solteiro para o The Town e para a vida. Estou bem solteiro", confirmou para a revista Quem, na primeira noite do evento musical em São Paulo.